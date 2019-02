Resistentie uit wilde planten sneller bruikbaar

Met de nieuwe genverrijkingstechniek AgRenSeq kunnen wilde ziektegenen sneller en makkelijker in moderne gewassen worden overgebracht.

Dat kan een revolutie betekenen in de wereldwijde voedselvoorziening, omdat hiermee ziekterestintentie in gewassen een vlucht kan nemen. De opbrengsten worden zekerder. In tarwe zijn hiermee succesvolle stappen gemaakt in de strijd tegen roest. Alle gewassen met een wilde variant, zoals aardappel, erwt en gerst, kunnen hiermee worden aangepast.

Roestaantasting in tarwe. Gentechnieken kunnen gewassen weerbaarder maken.

De ontdekking is gedaan door een wereldwijd team van onderzoekers, dat de ontdekking heeft gepubliceerd in Nature Biotechnology. Wetenschappers van het Britse John Innes Centre ontwikkelden AgRenSeq met collega’s in Australië en de Verenigde Staten.

In een verzameling genen van wilde varianten van gewassen kunnen gewenste ziektegenen snel worden geïdentificeerd, gekloond en ingevoerd in gewassen om ze te beschermen tegen ziekten en plagen. Dat scheelt in tijd (van 15 jaar tot enkele maanden) en geld (van miljoenen naar duizenden dollars).

Europa terughoudend met gentechnieken

In Europa is alleen natuurlijke veredeling toegestaan, maar de discussie rondom gentechnieken als cisgenese en Crispr-Cas is aanhoudend. Bij elke stap die buiten Europa op dit gebied wordt gemaakt, komt Europa in die vooruitgang een stapje achter te staan.