Prototype van herbicidecoating dit jaar getest

Biomygreen in Velp (Gld.) ontwikkelt een herbicidecoating waarmee onkruid milieuvriendelijk bestreden kan worden.

Het idee komt uit de containerteelt, waarin onkruidgroei in de potten met een coating tegengegaan wordt. Het principe is dat door afsluiting van de grond de onkruiden niet gaan kiemen. De coating is samengesteld uit wel 10 componenten van plantaardige oorsprong en breekt in de loop van het seizoen af. Het effect lijkt een beetje op dat van een bodemherbicide. De samenstelling van het product maakt het mogelijk om het met een veldspuit met grove doppen te verspuiten.

Minimaal 2 maanden effectief

Volgens Rinus Struik, adviseur van Biomygreen, blijft de coating minimaal 2 maanden effectief, onder gunstige omstandigheden loopt dat op naar 3 maanden. In eerste instantie is gekeken naar toepassing in uien, wortelen en andere groentegewassen. In de gangbare landbouw scheelt dat een paar spuitbeurten met chemische middelen en in biologische teelten een paar schoffelbeurten.

‘Niet schadelijk voor bodemleven’

Volgens Jacqueline Baar, directeur van Biomygreen, is de coating niet schadelijk voor het bodemleven en laat het voldoende zuurstof door. Ook regenwater zou er snel genoeg doorheen zakken. Op proefvelden werkte het afgelopen seizoen goed. Dit jaar is een testjaar waarin het bij akkerbouwers op hectareniveau toegepast gaat worden. Hoe het precies toegepast gaat worden moet nog bepaald worden. Volvelds voor opkomst van het gewas is geen optie, omdat het gewas er dan ook niet doorkomt. Bij een bespuiting na opkomst is het nog niet duidelijk hoe de verschillende gewassen daar op reageren. Vooralsnog is het plan om de onkruidcoating met rijenapparatuur toe te dienen.