Proef: arme zandgrond verbeteren met vruchtbare klei

Kleigrond aanvoeren om de bodem van arme zandgrond te verbeteren. Een proef in het Gelderse Hengelo moet duidelijk maken hoeveel de buffercapaciteit van de bodem erdoor toeneemt.

Op arme zandgronden boven waterwingebied ’t Klooster in de Oost-Gelderse gemeente Bronckhorst is een paar maanden geleden kleigrond aangebracht om de bodem te verbeteren. Verbeteren in die zin dat de droogtegevoeligheid minder wordt en vruchtbaarheid en buffercapaciteit groter. Dat zou het risico op uitspoelen van niet gebruikte stikstof verkleinen.

Klei altijd vruchtbaarder gebleven

Kleigrond is van oudsher vruchtbaarder dan zandgrond. Klei kan meer water vasthouden, is rijker aan voedingstoffen en heeft daarvoor ook een grotere buffercapaciteit. De komst van kunstmest heeft de verschillen tussen zand en klei veranderd, maar klei is altijd vruchtbaarder gebleven. Een kleiaardappel, om maar eens wat te noemen, is nog altijd beter dan een zandaardappel.

Het opbrengen van de klei is nog experimenteel en gebeurt op verschillende manieren. Op een van de bedrijven in het gebied is klei aangevoerd dat in een laagje van 1,5 centimeter over het perceel wordt uitgereden en met de triltandcultivator en de ploeg wordt ingewerkt. Ook volgend jaar en het jaar erop wordt wordt zo’n laagje klei opgebracht.

Vrijkomende vruchtbare grond van projecten

Het idee van rivierklei opbrengen op zand komt van zelfstandig adviseur Ruud van Uffelen (MelioRaad). Hij opperde het in het kader van het Gelders Meerjarenplan Bodem 2015-2020. “Beter omgaan met vrijkomende vruchtbare grond van allerlei projecten”, is volgens hem de basis. “Projecten als Ruimte voor de Rivier, afgravingen voor natuurontwikkeling leveren vruchtbare grond. Als met vrijkomende bovengrond een landbouwperceel beter wordt en overtollige bovengrond kan blijven functioneren als bovengrond, dan heb je een win-win situatie.”

Storten van een in het rivierengebied afgegraven bouwvoor op een testperceel in Hengelo (Gld), bij proefboerderij De Marke. Daar wordt van twee soorten klei in ingewerkte lagen van 5 en 10 cm het effect op de buffercapaciteit bekeken. - Foto: Leo Tholhuijsen

Proefboerderij De Marke

Op proefboerderij De Marke in Hengelo ligt een proefveldje van een kwart hectare, waarop 20 veldjes liggen met 5 verschillende kleitoedieningen (blokkenproef met 4 herhalingen). Het gaat om 2 verschillende soorten klei die in lagen van 5 en 10 centimeter wordt aangebracht en ingespit. De ene klei, uit Tricht in de West-Betuwe, heeft meer dan 60% lutum en 8% organische stof. De andere komt uit Aerdt tegen de Duitse grens en heeft 20% lutum en 3% organische stof.

500 en 1.000 kuub per hectare

Van Uffelen: “Die grond uit Aerdt is een heel mooie, goed bewerkbare grond. Maar die veel zwaardere klei uit Tricht is misschien juist veel beter geschikt om er een zandbodem mee te verbeteren. Je hebt er minder van nodig om de buffercapaciteit mee te verhogen.” Omgerekend gaat het dan om hoeveelheden van ineens 500 en 1.000 kuub per hectare, ofwel 20 of 40 vrachtwagenladingen per hectare.

Deze experimentele extra maatregel tegen de uitspoeling van mineralen in waterwingebied ’t Klooster wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland.