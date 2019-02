Pootgoedafzet naar Marokko en Libië valt sterk terug

De export van Nederlands pootgoed laat vooral een terugval zien in de afzet naar Libië en Marokko. Beide landen importeren zo’n 40% minder dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

De totale afzet van Nederlands pootgoed naar Afrika is tot en met eind januari een kwart kleiner dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat beeld kwam eind december al naar voren en is in januari niet veranderd.

Export naar Afrika

In januari ging volgens de NAO-cijfers een kleine 12.000 ton Nederlands pootgoed nog naar Afrika, tegen bijna 18.500 ton in dezelfde maand vorig jaar. Vooral Libië importeerde in januari minder pootgoed dan een jaar geleden, maar ook de afzet naar Marokko was kleiner.

Lees verder onder de grafiek.

Weer minder pootgoed naar Egypte

De export naar Egypte liet vorig jaar al een forse daling zien, maar dit jaar gaat er nog eens veel minder pootgoed naar toe. Van oogst 2016 ging uiteindelijk meer dan 55.000 ton Nederlands pootgoed naar de Egyptenaren. Dat was een topper. Vorig jaar zakte de afzet naar dat land tot net boven de 40.000 ton. Dit jaar blijft de verkoop aan Egypte steken op net iets meer dan 28.000 ton, ofwel bijna een halvering ten opzichte van het topjaar 2016-2017.

Azië neemt meer af

Naar de overige bestemmingen verliep de afzet in januari rustig. Azië importeerde met ruim 14.000 ton iets meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook binnen de Europese Unie werd iets meer afgeleverd dan in januari 2018; 53.000 ton om 50.000 ton vorig jaar.