Niet elke fusariumsoort maakt ui ziek

Fusarium oxysporum is het belangrijkste type in het groeiende fusariumprobleem in de Nederlandse uienteelt. Dat blijkt uit in 2017 gestart onderzoek van het ketenproject Uireka.

De oxysporum-variant komt van alle fusariumsoorten het meest voor en zit verspreid over het land, zo blijkt. In 2017 is deze soort op 43 van de 921 onderzochte locaties gevonden. Fusarium oxysporum komt voor in gebieden met zowel veel als weinig uientelers. Echter, niet alle isolaten van deze schimmel veroorzaken bolrot in ui. Dit wordt met biotoetsen verder uitgeplozen. Ook wordt de relatie tussen teeltmethoden, locaties, grondsoort, aantasting in het veld en na bewaring in 2019 nader onderzocht.