NAV: akkerbouwer heeft nieuw verdienmodel nodig

Aangezien het belangrijkste akkerbouwgewas – consumptieaardappelen – prijstechnisch vastligt in contracten met de industrie, moeten akkerbouwers op zoek naar een nieuw verdienmodel voor een goed inkomen.

Dat schetste de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) op haar jaarcongres woensdagavond in Swifterbant. Verschillende inleiders toonden hiervoor opties.

NAV-voorzitter Teun de Jong over oogst 2018: “80% van de consumptieaardappelen wordt op contract geteeld en daarna is er niks over om van de meerprijs te kunnen genieten. Van de andere kant is er de kritiek; gewasbeschermingsmiddelen lijken niet meer nodig. Zelfs landbouwproductie lijkt niet meer nodig als je kijkt naar het tempo waarin wij steeds minder middelen hebben om ons werk te doen. Dat tempo kunnen we niet realiseren, maar we moeten wel op een welvarende manier verder.”

Kringlooplandbouw

Natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw en het vastleggen van koolstof in de bodem kwamen aan de orde. “Een blauwdruk voor het ultieme verdienmodel bestaat niet”, zei Nico Polman van Wageningen Economic Research. “Bedenk wat het beste past op jouw bedrijf. Wat doe je al en vind je leuk? Wat wil je klant en hoe kun je dat combineren met verdienen aan natuur? Zo kun je tot een veerkrachtig verdienmodel komen.”

Camiel Hoogland van Hoogland bv – graanhandel en toeleverancier in Leeuwarden – kwam in zijn verhaal dichter bij de landbouwpraktijk met verschillende voorbeelden van kringlooplandbouw. Kansen voor samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders. Tarwe dat als eiwitrijk veevoer een alternatief voor de importsoja wordt, bijvoorbeeld. “De CO 2 -reductie hiervan biedt kansen, mits dat in geld kan worden omgezet”, schetst hij. “Non-GMO en CO 2 -efficiëntie gaan de koers bepalen.”

Vastlegging koolstof in de bodem

Dat sluit goed aan bij de laatste spreker, Carin Rougoor van CLM Onderzoek en Advies, die over koolstofvastlegging sprak. Een project in ontwikkeling, ingegeven door het politieke doel om koolstof vast te leggen in de bodem. Grondbewerking reduceren is een belangrijke maatregel hiervoor, net als gewasresten (zoals groenbemesters) achterlaten. Koolstof via gewasresten vastleggen leidt tot effectief organische stof, vertelt Rougoor. Probleem is: hoe meet je dat en hoe beloon je boeren voor hun inzet? Dat leidde tot een levendige discussie met de zaal. De NAV is duidelijk: beloon boeren voor wat zij doen, want dit is in de bodem onvoldoende representatief meetbaar.