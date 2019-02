Minister niet voor en niet tegen verbod chloorprofam

Het besluit over een verbod op het kiemremmingsmiddel chloorprofam in Brussel zal genomen worden zonder een voor- of tegenstem van Nederland.

Landbouwminister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dan Nederland zich zal onthouden van stemming. Het middel wordt onder andere in de uien- en groenteteelt toegepast. Volgens een Kamermotie (Geurts/Lodders) is de stof van groot belang voor de uienteelt, groenteteelt en andere kleine teelten. In de aangenomen motie vraagt de Tweede Kamer aan de minister om niet in te stemmen met een verbod. Daarmee ging de Kamer in tegen de wetenschappelijke adviezen van de Nederlandse toelatingsautoriteit Ctgb en Efsa. Een andere aangenomen motie (De Groot) vroeg de minister geen standpunt in te nemen, zolang er geen wetenschappelijke overeenstemming was. Die overeenstemming is er ondertussen wel.

Stemming op 22 februari

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er vorige maand al zou worden gestemd over de beëindiging van de toelating van chloorprofam in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff). De stemming werd echter uitgesteld omdat een van de aanvragers/producenten een dag voor de vergadering de steun voor het gebruik van de stof in de teelt van aardappelen introk. Daardoor moest het besluit worden aangepast. Het aangepaste besluit komt 22 februari in stemming.

Het Ctgb adviseert de minister om ermee in te stemmen dat de toelating niet wordt verlengd. De minister onthoudt zich van stemming, ook gezien de 2 tegenstrijdige moties van de Tweede Kamer.