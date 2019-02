Lage suikerprijs nog verder onderuit

Suiker is nog goedkoper geworden in de EU.

Dat pakt slecht uit voor de bietenprijzen die de Europese akkerbouwers gaan ontvangen. Volgens de Europese Commissie bracht suiker in december gemiddeld € 314 per ton op. Dat is nog eens € 6 lager dan in november. Suiker is nog nooit zo goedkoop geweest in de EU, sinds de Commissie in juli 2006 startte met de maandelijkse publicatie van de gemiddelde suikerprijs. De publicatie loopt 2 maanden achter.

Wat hogere prijzen op spotmarkten

Op de spotmarkten werden eind december wat hogere prijzen betaald. Maar dat heeft geen effect op de gemiddelde verkoopprijs in de EU, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “De spotprijzen worden betaald voor kleine hoeveelheden suiker en hebben daardoor nauwelijks effect op de gemiddelde prijs. Voedingsmiddelenproducenten kopen de suiker in contracten van minimaal een half jaar tot soms wel enkele jaren. Dat betekent dat suiker in december is geleverd tegen de prijs die veel eerder is afgesproken toen het contract werd afgesloten.”

3 regio’s voor gemiddelde berekening

De Commissie hanteert 3 regio’s voor de gemiddelde berekening. In regio 2 zitten de grote suikerproducerende landen, waaronder Nederland. Daar kostte suiker in december gemiddeld € 300. In regio 3 (Oost- en Zuid-Europa), waar de meeste landen suiker moeten importeren, lag de prijs op € 370. In regio 1 (Noord- en Midden-Europa) was dat € 323.