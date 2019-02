Laagste winst ooit voor Cosun

Cosun maakte in 2018 een nettowinst van € 1 miljoen.

Dat is de laagste winst ooit voor de bietentelerscoöperatie. In 2017 hield Cosun € 75 miljoen over. De winst is vorig jaar wel gedrukt doordat Cosun voor € 3 miljoen aan incidentele lasten had. Maar zelfs als dat bij de winst wordt opgeteld heeft de coöperatie erg weinig geld verdiend. De laagste nettowinst in de afgelopen 15 jaar was € 24 miljoen in 2005.

Omzet 3% lager

De omzet over 2018 bedraagt € 2,046 miljard. Dat is 3% lager dan in 2017. Daarvan wordt € 14 miljoen uitgekeerd als ledentoeslag. In 2017 was de ledentoeslag € 96 miljoen.

Cosun heeft een moeilijk jaar achter de rug, zei directievoorzitter Albert Markusse in Breda bij de presentatie van de jaarcijfers. “De suikerprijs op de wereldmarkt is de laagste in 10 jaar. Suiker Unie leed daardoor voor het eerst in de geschiedenis verlies. De andere dochterbedrijven zijn wel winstgevend. Daardoor komt de ledentoeslag nog op € 2,25 per ton quotumbieten.”

Lees verder onder de grafiek.

Investeren

Cosun is kritisch op de investeringen, zegt Markusse. “Maar we blijven fors investeren. Vooral in Aviko, omdat de afzet van aardappelproducten blijft groeien. Aviko beëindigde vorig jaar de samenwerking met de Chinese aardappelverwerker Snow Valley omdat de relatie stroef verliep. Nu beleveren we onze klanten in China vanuit Europa. Maar Aviko wil wel weer zelf frites gaan produceren in China. Onze omzet daar bedraagt zo’n € 50 miljoen per jaar. Ook willen we de productiecapaciteit uitbreiden in Europa en we investeren in vrieshuizen. Ook in Suiker Unie blijven we investeren, ondanks het slechte suikerjaar 2018.”

Duynie (veevoer) en Aviko hebben heel goed gedraaid in 2018, zegt Markusse. “SVZ (groente- en fruitingrediënten, red.) en Sensus (cichorei, red.) draaiden met winst, maar zagen door moeilijke marktomstandigheden hun resultaat wel dalen.”