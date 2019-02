LW/M verhoogt contractprijs met € 16 tot € 22 per ton

Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer (LW/M) verhoogt de vasteprijscontracten voor oogst 2019 met € 16 tot € 22 per ton, afhankelijk van ras en leverperiode. De aflandprijzen voor Fontane en Challenger komen uit op € 98 per ton, dat is € 16 hoger dan voor oogst 2018. Voor Innovator en Markies verhoogt LW/M de aflandprijs met € 18 naar € 113 ton.

“Het is niet in te schatten wat de weersomstandigheden tussen maart en juli zijn. Waardoor we wel een aantal maatregelen hebben genomen om in andere streken aardappelen te telen, die normaal gesproken vroeg beschikbaar zijn”, zegt John Wiskerke, director strategic supply bij Lamb Weston / Meijer. De basisprijs voor Fontanes en Challenger uit bewaring (week 13) komt uit op € 134,50 per ton (+ € 20) en voor Innovator en Markies is dit € 149,50 (+ € 22). Telers die kunnen leveren vanuit de mechanische koeling, kunnen een premie krijgen vanaf leveringsweek 17 (juni). Ook LW/M wil iets meer aardappelen verwerken. Telers die de aardappelteelt verder willen uitbreiden, worden gestimuleerd, waarbij bewaartelers met mechanische koeling de voorkeur hebben. Er worden geen nieuwe contractvormen aangeboden. De teler houdt de keuze om verschillende contractvormen te tekenen. Het hectarecontract blijft de belangrijkste contractvorm. De pootgoedprijs stijgt ten opzichte van oogst 2018 nauwelijks. Voor 2019 heeft LW/M voldoende pootgoed beschikbaar om invulling te geven aan het areaal. Wiskerke: “Belangrijk is om het juiste ras bij de juiste telers onder te brengen.” Het maken van meerjarige afspraken over volume en prijs met de pootgoedleveranciers maakt dit mogelijk.