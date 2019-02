Kleine aardappelvoorraad in België

De aardappelvoorraad in België is 17% kleiner dan het vijfjarig gemiddelde. Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) schat dat begin februari nog 1,81 miljoen ton aardappelen in de bewaring lag. Dat is 380.000 ton minder dan gemiddeld en bijna 1 miljoen ton minder dan in februari 2018

De voorraad is klein omdat België door droogte vorig jaar veel minder aardappelen oogstte. Daardoor zijn er maar weinig vrije aardappelen. Volgens PCA bestaat slechts 20% van de huidige voorraad uit vrije aardappelen. Normaal is dat rond 40%. De voorraad van 360.000 ton vrije aardappelen is 60% kleiner dan het vijfjarig gemiddelde. Er liggen wel meer gecontracteerde aardappelen in de bewaring ten opzichte van het gemiddelde (+12%). Maar dat is wel 7% minder (-110.000 ton) dan in februari vorig jaar.

Volgens PCA bestaat 13% van de aardappelvoorraad uit Bintje, 5 jaar geleden was dit nog de helft. Fontane beslaat 50% van de totale aardappelvoorraad begin februari. Dit betekent dat er 910.000 ton van dit ras in bewaring ligt. Tussen de oogst en 1 februari is 1,68 miljoen ton aardappelen afgeleverd, inclusief 230.000 ton vroege aardappelen. Dit is de kleinste afzet sinds 2010.