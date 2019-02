Iets lagere uienexport in week 5 van 2019

De uienexport neemt in week 5 van 2019 iets af; van 12.648 ton in week 4 naar 10.150 ton.

Gezien de beperkte voorraad nog altijd een respectabele hoeveelheid. Het totaal van seizoen 2018-’19 komt hiermee op 627.335 ton. Ter vergelijking de tussenstand van seizoen ’17-’18 was 798.687 ton en in seizoen ’16-’17 was dat 718.027 ton. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

Vraag van overzeesde bestemmingen matig

De vraag van overzeese bestemmingen is matig. Ivoorkust kocht fors minder in de week waar januari overging in februari; 539 ton, waar de voorgaande week nog 1.666 ton naar het land werd verscheept. Ook Israël nam met 558 ton veel minder af dan in week 4 (1.375 ton). Duitsland blijft goed aan de markt met 1.060 ton, evenals Groot Brittannië met 1.428 ton. Guinee groeide in de aankoop van Holland Onions en importeerde 1.428 ton (week 4: 1.255 ton). Ook de Democratische Republiek Congo zette een tandje bij in de import van Nederlandse uien en ging van 292 naar 639 ton, net als Sierra Leone dat van 503 naar 703 ton groeide.