Hazera: wacht tot maart met uien zaaien

In akkerbouwgebieden met lichte gronden wil een aantal telers dit weekeinde al uien zaaien.

Dat enthousiasme probeert veredelingsbedrijf Hazera te temperen in een nieuwsbrief met de kop ‘Vroeg zaaien brengt risico’s met zich mee’.

Het mooie weer is verleidelijk, begrijpt uienspecialist André Boot. “Telers in bijvoorbeeld Drenthe, Brabant en in de regio Werkendam willen de komende dagen gaan zaaien. Dat is volgens ons te vroeg, je kunt beter je geduld bewaren. Bij de huidige lage bodemtemperatuur doet het zaad niks. En als er wat gebeurt, verliest het zaad veel kiemkracht om boven te komen.” Het gevolg: tweewassigheid, risico op schieters en een gewas dat gevoeliger is voor bodemschimmels en insecten.

‘Ga half maart eens je land op’

Maart is vroeg genoeg, schetst Hazera. “Vanaf 10 graden kunnen de uien goed doorgroeien en heb je een sterk gewas. Ik zou zeggen; ga half maart je land eens op. Dan zijn je kansen veel beter. Maar misschien moet ik niet waarschuwen”, zegt hij met een knipoog. “Dan kunnen we straks extra zaad verkopen voor het overzaaien. En ja, als het prachtig weer blijft, krijg de vroegzaaiers gelijk. Er kan echter nog van alles gebeuren in deze tijd van het jaar.”