Handelsoorlog zet sojahandel op zijn kop

De wereldhandel in sojabonen is fors verschoven door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Dat blijkt uit een marktrapport van ABN Amro. De VS exporteerde in 2018 ruim 30% minder sojabonen dan in 2017 doordat de export naar China sinds juli 2018 vrijwel stil kwam te liggen. De EU kocht daarop veel meer sojabonen in de VS. In de eerste helft van seizoen 2018/2019 kocht de EU 112% meer Amerikaanse sojabonen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Laagste niveau in 10 jaar

China kondigde in april 2018 een importtarief aan op onder meer sojabonen uit de VS als vergelding voor de ingevoerde importtarieven op staal en aluminium door de VS. Omdat de VS altijd de grootste leverancier was van sojabonen aan China zakte de sojaprijs op de termijnmarkt in Chicago in juli naar het laagste niveau in 10 jaar.

Vooral soja voor veestapel

Omdat China niet zonder de import van sojabonen kan, kocht het land vooral in Brazilië en Argentinië. China is de grootste verbruiker ter wereld van sojabonen, vooral om de groeiende veestapel van voer te voorzien. China verbruikt bijna 30% van alle sojabonen in de wereld en ongeveer 65% van de totale wereldhandel is bestemd voor China.

Toename van import met 112%

Doordat soja goedkoop werd in de VS, kocht de EU steeds meer in de VS. In de eerste 27 weken van seizoen 2018/2019 is de import van sojabonen uit de VS door de EU met 112% toegenomen. De import uit Brazilië daalde daardoor met 25%. Maar de export vanuit Canada, Oekraïne en Paraguay daalden nog veel scherper, namelijk met gemiddeld 80%.

Handelsspanningen verminderen

Volgens ABN Amro is de lage sojaprijs niet de enige prikkel voor de EU om meer sojabonen in de VS te kopen. Om de handelsspanningen tussen de EU en de VS te verminderen, versoepelde de EU in januari de regelgeving rondom biobrandstof. Dat maakte de weg vrij voor meer import van sojabonen uit de VS in 2019.