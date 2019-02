Handel verwacht prijsstijging suiker

Suiker wordt duurder in de loop van dit jaar. Dat verwacht de suikerhandel. De prijsstijging heeft op termijn een positief effect op de bietenprijs.

Persbureau Reuters hield een enquête onder 10 suikerhandelsbedrijven. Die verwachten dat de suikerprijs gaat stijgen. Dat komt omdat de wereld in het nieuwe seizoen 2019-2020 meer suiker verbruikt dan produceert. De wereld heeft dit seizoen een overschot van 2,6 miljoen ton. De handelshuizen verwachten een tekort van 1,9 miljoen ton in het volgende seizoen.

Daardoor krimpen de voorraden. Hoe kleiner de voorraad, hoe sterker het prijsopdrijvend effect omdat slechte oogsten dan moeilijker kunnen worden opgevangen.

Verwachte prijs

De handelaren verwachten gemiddeld een prijs van 14,6 dollarcent per pound (€ 273 per kilo) voor ruwe suiker. Dat is zo’n 15% meer dan de notering op de suikertermijnmarkt in New York. Voor witsuiker wordt een prijs verwacht van gemiddeld $ 392. Dat is 17% hoger dan de notering op de termijnmarkt in Londen.

Minder suiker

Volgens Reuters verwacht de handel dat India minder suiker gaat produceren. De Indiase productie ligt dit seizoen rond de 32 miljoen ton. Dat zakt volgens de handel volgend seizoen naar 29,5 miljoen ton. De EU gaat waarschijnlijk ook minder suiker produceren. Door de relatief hoge graanprijzen telen akkerbouwers liever graan dan bieten. Ook hebben suikerproducenten in Europa aangekondigd minder suiker te gaan produceren.

Het is echter onzeker in hoeverre India suiker blijft exporteren, omdat het land grote voorraden heeft. Ook is het onzeker in hoeverre Brazilië suiker gaat omzetten in ethanol. En uiteraard is ook het groeiseizoen een onzekere factor.

Internationaal suikercongres

Ook op het internationale suikercongres in Dubai van deze week is de verwachting uitgesproken dat suiker duurder wordt, meldt de Indian Sugar Mills Association. Directeur Jamal Al Ghurair van Al Khaleej Sugar vindt dat de suikersector wereldwijd voor grote uitdagingen staat. “Maar ik verwacht dat het beter wordt in 2019. De suikermarkt krijgt een betere balans tussen vraag en aanbod.”