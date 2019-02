HZPC gaat online aardappelen verkopen

Aardappelhandelshuis HZPC gaat samenwerken met het internethandelsplatform Potato Auction.

HZPC gaat daar consumptieaardappelen en bovenmaatse, afgekeurde en overgebleven pootaardappelen aanbieden. De vaste klanten van HZPC kunnen als eerste de aardappelen kopen die het handelshuis aanbiedt, zegt communicatiemanager Remko Bos van HZPC. “Het is voor het eerst dat HZPC digitaal aardappelen gaat verhandelen. We willen daar ervaring mee opdoen en gaan daarom samenwerken met Potato Auction. Elektronisch veilen is transparant en het kan toegevoegde waarde opleveren voor telers en klanten.”

‘Onafhankelijk platform’

Potato Auction is opgericht door akkerbouwer Jan Anco Wijk. “Wij bieden tot nu toe alleen pootaardappelen aan. Vorig jaar is 600 ton pootgoed verhandeld via Potato Auction. Het blijft een neutraal en onafhankelijk platform, dat voor iedereen toegankelijk is.”

HZPC gaat voorlopig geen pootaardappelen online aanbieden, zegt Bos. “Daar is deze handel te gecompliceerd voor. We willen eerst ervaring opdoen met consumptieaardappelen.”