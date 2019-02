Fritesproducent houdt de rem erop

De aardappelverwerkende industrie heeft ook in januari de rem op de productie gehouden.

Dat valt op te maken uit een overzicht die de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) bekend maakte.

Net als in december bleef de totale aardappelverwerking in Nederland onder de 300.000 ton steken. In januari bleef de productie weliswaar nipt onder deze grens, maar toch. Vorig jaar werd in dezelfde maand bijna 40.000 ton meer verwerkt. Dat betekent dat er dit jaar in januari bijna 12% minder aardappelen werden verbruikt voor de productie van aardappelconsumptieproducten.

Oogst aardappelen kleiner

Over de laatste 12 maanden gerekend blijft de totale verwerking nu onder de 4 miljoen ton steken. Met name in augustus, december en afgelopen januari is minder geproduceerd. De veel kleinere aardappeloogst en dus duurdere inkoop van grondstof is een belangrijke reden daarvoor. In de eerste 7 maanden van dit verwerkingsseizoen (het nieuwe seizoen begint elk jaar in juli) is in totaal 60.000 ton minder aardappelen naar de fabrieken gebracht. Dit komt neer op een teruggang van 2,7% in vergelijking met dezelfde periode in het seizoen 2017-2018.