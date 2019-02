Franse bietenprijs rond € 23 per ton

De Franse coöperatie Cristal Union gaat € 22 tot € 24 per ton bieten betalen voor oogst 2018.

De basis is 16% suiker en de prijs is inclusief een vergoeding voor de verkoop van bietenpulp. Oogst 2017 bracht nog een bietenprijs op van € 27,40 per ton. Cristal Union is een coöperatie in Frankrijk van ongeveer 10.000 bietentelers. Oogst 2018 leverde 14 miljoen ton bieten op, die door Cristal Union is verwerkt tot suiker, ethanol en alcohol.

Prijzen Lesaffre Frères

De Franse suikerproducent Lesaffre Frères betaalt € 27,10 per ton bieten, inclusief pulpvergoeding, voor de oogst van vorig jaar. Deze prijs blijft gelijk voor oogst 2019, meldt het CBB, de Belgische organisatie van bietentelers. Dat komt omdat het suikerbedrijf bij de afschaffing van de quotering in 2017 3-jarige contracten heeft afgesloten met de telers. Daarin zijn ook prijsafspraken gemaakt.

Azucarera Iberia

De Spaanse suikerproducent Azucarera Iberia verlaagt de prijs voor bietenoogst 2019 met € 6,50 naar € 26 per ton. Het bedrijf geeft volgens het CBB als reden de lage suikerprijzen. Azucarera Iberia is een dochterbedrijf van de Britse bietenverwerker British Sugar. Bijna 4.000 akkerbouwers in Spanje leveren bieten aan dit bedrijf.

Prijs Cosun

De Nederlandse bietentelerscoöperatie Cosun betaalt voor oogst 2018 € 35,59 per ton bij een gemiddeld suikergehalte van 17,4%. De coöperatie telt 9.100 leden en verwerkte afgelopen campagne 6,6 miljoen ton bieten. Voor oogst 2019 verwacht Cosun een bietenprijs tussen de basisprijs van € 32,50 (17% suiker) en € 35.