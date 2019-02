Financiering nieuwe Waalse bietenfabriek bijna rond

Het ziet er naar uit dat de bietentelerscoöperatie Cosun er een concurrent bij krijgt.

De vorig jaar opgerichte Belgische coöperatie CoBT heeft bijna 70% van het startkapitaal binnen voor de bouw van een nieuwe bietenfabriek in Wallonië. Er is nog € 17 miljoen startkapitaal nodig. Daarvoor houdt de coöperatie in maart nog een inschrijving. Als dat ook lukt, dan is de totale financiering van het € 327 miljoen kostende project vrijwel rond.

Verschillende soorten aandelen

Bietentelers investeren gemiddeld € 29.110 in de coöperatie. De CoBT kent A-, B-, S- en F-aandelen. Akkerbouwers moeten 1 A-aandeel (€ 2.000) kopen om lid te zijn van de coöperatie. Daarnaast moeten ze minimaal 3 B-aandelen kopen voor € 3.000 per stuk. Per B-aandeel kunnen ze 100 ton bieten leveren. Belangstellenden zoals loonwerkers, maar ook bietentelers, kunnen S-aandelen kopen (€ 3.000 per stuk). De F-aandelen (€ 3.000) zijn bestemd voor investeerders.

1.173 bietentelers ingeschreven op aandelen A en B

De inschrijving voor A-, B- en S-aandelen heeft € 39.399.000 opgebracht. De CoBT heeft 1,4 miljoen ton bieten nodig om de fabriek rendabel te laten draaien. Er is nu 1,06 miljoen ton bieten gecontracteerd via de B-aandelen, zegt projectleider Jean-Francois Gosse. “Er hebben zich 1.173 bietentelers ingeschreven op de aandelen A en B. Dat is nog niet genoeg, maar de resultaten zijn bemoedigend. We gaan een tweede inschrijving houden in maart.”

De 1.173 boeren hebben voor € 2,35 miljoen A-aandelen gekocht. Daarnaast is € 31,8 miljoen opgebracht via de B-aandelen, goed voor 1,06 miljoen ton bieten. Dat is gemiddeld € 29.110 per bietenteler. De S-aandelen van sympathisanten zijn goed voor € 5,25 miljoen.

September 2022

Het plan was dat de fabriek in september 2021 zou gaan draaien, zegt Gosse. “Maar de nieuwe inschrijvingsronde kost tijd. En er zijn bezwaren ingediend tegen onze vergunningen. Die moeten eerst worden afgehandeld. De planning is nu dat in september 2022 de eerste bieten de fabriek in kunnen.”