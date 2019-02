Extreem 2018 kost zetmeeltelers € 800 tot € 1.000 saldo

Het saldo van zetmeelaardappelen in 2018 ligt € 800 tot € 1.000 per hectare lager dan in 2017.

In 2017 lag het saldo van zetmeelaardappelen rond € 2.350 per hectare. Door het erg natte voorjaar en de extreem droge zomer houden telers gemiddeld veel minder geld over van oogst 2018. Dat zei Arjan de Rooij, directeur agro bij aardappelconcern Avebe, op een bijeenkomst van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in Exloo.

“Sinds 2014 stijgt het saldo ieder jaar gemiddeld met ongeveer € 200 per hectare per jaar. Dat is berekend met de database van Wageningen Economic Research waar 50 bedrijven in zitten die zetmeelaardappelen telen. De basis is een netto-opbrengst van 40 ton zetmeelaardappelen per jaar.”

Resultaat lopend seizoen wordt volledig uitbetaald

Door het extreme groeiseizoen van 2018 verwacht Avebe ongeveer 30% minder aardappelen te verwerken. De Rooij: “De onderbezetting zou ons € 25 miljoen tot € 30 miljoen kosten. Daarom besparen we zo veel als mogelijk op de kosten. De fabriek in Ter Apelkanaal bijvoorbeeld is voor kerst gestopt met de verwerking.”

Om de leden te steunen in zo’n moeilijk jaar, gaat de coöperatie het financiële resultaat van boekjaar 2018-2019 volledig uitbetalen aan de leden. Avebe realiseerde in boekjaar 2017-2018 een prestatieprijs van €85,81 per ton zetmeelaardappelen. De prestatieprijs is het aardappelgeld vermeerderd met de transportkosten en het financiële resultaat van de coöperatie. De Rooij stelt dat de prestatieprijs voor oogst 2018 hoger kan uitkomen. “Maar dan moeten de telers wel al hun aardappelen leveren. Als dat gebeurt, komen we dichter bij ons doel van een prestatieprijs van € 90.”

Toegevoegde waarde belangrijk in moeilijk aardappeljaar

Naast kostenbesparingen kan Avebe hogere verkoopprijzen realiseren door de krapte op de afzetmarkt. De Rooij: “Avebe kiest zo veel mogelijk voor afzetmarkten waar we een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde kunnen realiseren. Dan kunnen we een zo hoog mogelijk rendement realiseren voor onze leden. Hogere verkoopprijzen zijn mogelijk met producten waarin we onderscheidend zijn in de afzetmarkt. Op bulkmarkten is een hogere verkoopprijs veel lastiger te realiseren.”