Extra hoge virusdruk in pootgoed verwacht

Pootaardappeltelers moeten komend seizoen rekening houden met een hoge virusdruk in hun pootaardappelen.

Afgelopen seizoen is 25% van de pootaardappelen in de nacontrole in klasse verlaagd als gevolg van een Y-virusbesmetting. Opmerkelijk is dat in het Noorden een groter percentage in klasse verlaagd is dan in het Zuiden, normaal is dat andersom. Dat betekent dat er in het uitgangsmateriaal voor komend seizoen waarschijnlijk relatief veel met virus besmette knollen voorkomen.

Een oorzaak is dat besmettingen uit late luizenvluchten door de hitte en droogte in het selectieseizoen niet opgemerkt zijn.

Virussymposium

De mogelijkheden om virusbesmetting van pootaardappelen te voorkomen, vormden de rode draad tijdens het Virussymposium dat door toeleveranciers Profytodsd en George Pars Graanhandel is georganiseerd.

Lees verder onder de tweet

Snel na opkomst selecteren

Het advies aan telers is om zeker dit jaar snel na opkomst te beginnen met selecteren van de pootgoedpercelen. De belangrijkste virusinfectiebron zijn nog altijd de zieke planten in het perceel. Het belang van snel verwijderen van zieke planten is extra groot vanwege de verwachte hoge luisdruk.

Veel bladluizen gezien

In zachte winters kunnen bladluizen overwinteren op een zomerwaard. Ze slaan dan de wintercyclus over, met als gevolg dat er al vroeg in het seizoen bladluisvluchten plaatsvinden. Tijdens de warme dagen in februari zijn er al weer veel luizen gezien. Jan Eggo Hommes van de NAK benadrukte dat één keer selecteren niet voldoende is omdat ook voor geoefende selecteurs maar 60 tot 70% van de besmette planten zichtbaar zijn.