Eindeloze prijsdaling suiker lijkt gestopt

Suiker wordt duurder in Europa.

Dat is een geruststelling voor de bietentelers nadat de suikerprijs sinds de afschaffing van de quotering in september 2017 almaar goedkoper werd. Een hogere suikerprijs vertaalt zich in hogere bietenprijzen, alhoewel dit effect in de Nederlandse bietenprijs pas echt merkbaar wordt voor oogst 2020.

Publicatie suikerverkoopprijzen

Volgens de Europese Commissie bracht suiker in november in de EU gemiddeld € 320 per ton op. Dat is net zo veel als in oktober, wat de laagste suikerprijs was sinds juli 2006 toen de Commissie startte met de publicatie van suikerverkoopprijzen. Suiker werd daarna echter duurder. In december liepen de spotprijzen op naar € 400 per ton. Eind januari werd in West-Europa € 430 per ton betaald. In Italië liep de suikerprijs toen al op naar € 450 tot € 470.

Op de termijnmarkt in Londen noteerde het maartcontract in december gemiddeld $ 341 per ton. In januari steeg de gemiddelde termijnmarktnotering licht naar $ 345.