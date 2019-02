EU-studie: kansen voor eiwitteelt

Er zijn kansen voor plantaardige eiwitten op de Europese markt. Dat is een van de conclusies van een studie, die is gepubliceerd door de Europese Commissie. Volgens het rapport neemt de consumentenvraag naar vleesloze en zuivelvrije producten toe.

Het Europees landbouwbeleid draagt tot nu toe niet echt bij aan de stimulering van plantaardige eiwitproductie, aldus het rapport. De Europese Unie zou de teelt kunnen stimuleren door vooral te sturen op innovatie en verbetering van de verwerking van eiwitgewassen.

In de Europese Unie wordt nog relatief weinig plantaardig eiwit geteeld, ondanks een toenemende wereldwijde vraag. Zelfs voor diervoer wordt in de EU weinig eiwit verbouwd. Dat heeft te maken met de lage kostprijs voor soja en de ongunstige klimatologische omstandigheden in de Europese Unie. Soja wordt voor een groot deel gebruikt voor veevoer.

Kansen liggen in de teelt voor humane consumptie

Het is mogelijk om meer in te spelen op de consumentenvraag, aldus de studie. Want het is aantrekkelijker om voor de humane markt te telen, omdat de toegevoegde waarde dan groter is, dan voor diervoeders.

Tot nog toe komt maar een klein deel van de plantaardige eiwitproductie in voedingsmiddelen terecht. Het rapport stelt dat het gaat om 6%. Daar komt bij dat de Europese consument veel belang hecht aan hoogwaardige producten. Hier liggen dus kansen voor Europese telers, aldus het rapport.