Duitsers produceren ‘glyfosaat’ uit blauwalg

Wetenschappers van de Duitse Universität Tübingen hebben een stof uit bacteriën gehaald die mogelijk glyfosaat als onkruidbestrijder kan vervangen.

De stof is schadelijk voor planten en micro-organismen, maar onschadelijk voor mens en dier, schrijven de wetenschappers op de site van de universiteit. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in Nature Communications.

Suikermolecuul 7-deoxy-sedoheptulose

De stof betreft het suikermolecuul 7-deoxy-sedoheptulose (7dSh) dat is gevonden in de blauwalg Cyanobakteriums Synechococcus elongatusene. De stof verstoort vitale processen in cellen van planten en micro-organismen, waardoor deze afsterven. Het blijkt echter dat 7dSh vitale processen remt die alleen voorkomen in planten en micro-organismen. Daarom stellen de onderzoekers dat de stof onschadelijk is voor mens en dier. Eerste testen zouden dat hebben aangetoond.

De natuurlijke stof 7dSh werkt net zo goed tegen planten als glyfosaat, stellen onderzoekers van de Universität Tübingen. - Foto: Universität Tübingen

Natuurlijk product

Het controversiële herbicide glyfosaat werkt op exact dezelfde manier, stelt onderzoeker Klaus Brilisauer van de universiteit. “Maar 7dSh is een puur natuurlijk product. We verwachten dat 7dSh snel afbreekbaar is en een lage milieubelasting heeft. Dat moet verder worden onderzocht. We zien een uitstekende kans om het te gebruiken als een natuurlijke herbicide.”

Toelating voor 5 jaar

In november 2017 besloot een meerderheid van de EU-lidstaten dat glyfosaat voor nog eens 5 jaar een toelating heeft. Daarmee kwam een eind aan een jarenlange discussie over de toelating. Aanvankelijk wilde de Europese Commissie een toelating van 15 jaar. Dat werd, onder druk van de publieke en politieke discussie, in de loop van de tijd ingekort. Er zijn geen voorwaarden gesteld aan de toelating. Er zijn ook geen bepalingen opgenomen over uitfasering van het gebruik van de onkruidbestrijder.