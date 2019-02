Driekwart minder vrije uien dan normaal

De uien in bewaring bij de akkerbouwers raken, zoals te verwachten viel, al erg vroeg in het seizoen op.

Het volume uien in bewaring bij de leden van Verenigde Telers Akkerbouw is momenteel 60% kleiner dan in voorgaande seizoenen. Van deze voorraad is ruwweg de helft nog vrij verkoopbaar. In tonnen uitgedrukt is die vrije voorraad nog maar iets meer dan een kwart (27%) van het 5-jarig gemiddelde. Het een en ander blijkt uit de tweede voorraadinventarisatie voor uien die Verenigde Telers Akkerbouw de afgelopen week heeft afgerond bij de leden.

70% van de uien is afgeleverd

VTA meldt dat er in vergelijking met voorgaande seizoenen ongeveer evenveel volume is afgeleverd. Die trend was ook al zichtbaar bij de voorraadinventarisatie in december. De afzet van uien liep dan ook goed in de eerste helft van het seizoen. Het percentage al afgeleverde uien is bij de deelnemers aan de inventarisatie circa 70 van de totale oogst. Aangezien oogst 2018 beduidend kleiner uitviel dan die van 2017 is dat verhoudingsgewijs meer dan de 50% die vorig seizoen in februari was afgeleverd. De VTA-leden hebben in absolute tonnen gemeten 5,2% minder afgeleverd dan vorig seizoen, maar wel meer dan het 5-jarig gemiddelde.