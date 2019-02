Countus: telers accepteren zelf lage contractprijs

Veel telers vinden de contractprijs te laag. Volgens bedrijfsspecialist Erik Arts van Countus vinden de meeste telers de contractprijs echter hoog genoeg, anders zouden ze niet massaal tekenen.

‘Als 70% van de aardappeltelers zegt: Wij vinden de contractprijs goed, dan is die blijkbaar goed.’ Met die rake stelling brak Erik Arts, bedrijfsspecialist bij Countus tijdens de Themadag Aardappelen in Dronten een lans voor de verwerkende industrie.

Vaststelling contractprijs Farm Frites

Er ontspon zich tijdens de forumdiscussie een discussie over de hoogte van de contractprijs, nadat Walter van Stee, hoofd inkoop bij Farm Frites, had uitgelegd hoe Farm Frites de hoogte van de contractprijs vaststelt. Kort gezegd komt het erop neer dat de verkoopprijs van frites leidend is, en dat op basis daarvan de verwerkende industrie naar een prijsniveau zoekt waarbij de verwerker denkt het benodigde aardappelvolume daarvoor te kunnen vergaren. De kostprijs van telers speelt daarbij geen rol. Het gaat Farm Frites om de winstgevendheid van Farm Frites. Een helder eerlijk verhaal, echter niet het verhaal dat telers willen horen. Diverse telers in de zaal reageerden geagiteerd op de uiteenzetting van Van Stee, waarbij 1 teler de verwerkende industrie zelfs arrogantie verweet.

Inzicht opbrengstprijs en kostprijs

Arts houdt vervolgens de zaal vol akkerbouwers een spiegel voor. “Laat ik de knuppel in het hoenderhok gooien, stelt Arts. “Het gros van de telers tekent. Dat betekent dus dat telers de prijs hoog genoeg vinden om calamiteiten op te vangen en om de kostprijs te dekken. Anders zouden jullie niet massaal tekenen.”

Countus heeft bij veel bedrijven inzicht in de opbrengstprijs en kostprijs. Gemiddeld ligt de kostprijs op klei over de jaren 2013 tot en met 2017 op 19 cent. De gemiddelde opbrengstprijs van telers ligt echter tussen de 11 cent en 19 cent. Het groepsgemiddelde ligt op 13,5 cent. Telers die meer verdienen dan het gemiddelde zijn of langbewaarder, of telen excellente kwaliteit, bijvoorbeeld Agria’s voor de schillerij, of telen vrij.

Telers met een gemiddelde opbrengstprijs onder het gemiddelde zijn kort-bewaarder of vrije teler, die te vaak zijn aardappelen op het verkeerde moment verkoopt. Zo’n teler moet eens nadenken of een pool niet een betere afzetvorm voor hem is. Met contracten zit je altijd rond het gemiddelde, maar je zult ook nooit de pieken pakken. Plus eigenlijk altijd 6,5 cent onder kostprijs.

Overweeg of handelen op de termijnmarkt bij u past

Afzetstrategie

Arts: “je kunt als teler wel mopperen over de te lage contractprijs, maar de sleutel ligt bij jullie zelf. Zoek een andere afzetstrategie en creëer een goede prijs passend bij het risicoprofiel van het bedrijf en uw kwaliteit als handelaar. Overweeg of handelen op de termijnmarkt bij u past. De prijs weerspiegelt altijd wat optimisme over de aardappelprijs, wat 9 op de 10 jaar echter geen werkelijkheid wordt. Handelen op de termijnmarkt is de enige mogelijkheid optimisme ook daadwerkelijk in geld om te zetten.”