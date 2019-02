Countus: pootgoedteler verdient meer dan voorheen

Pootaardappeltelers verdienen dit seizoen over het algemeen meer dan in de voorgaande jaren. De lagere kilo-opbrengsten worden volledig gecompenseerd door de prijs in de potermaat.

Dat zegt bedrijfsspecialist Erik Arts van Countus, die zich toespitst op werkgebied Flevoland.

Arts reageert op de liquiditeitsmonitor van ABN Amro en Wageningen Economic Research waar de akkerbouw positief uitsprong. In het december 2018 bedroeg het saldo op de lopende rekening van de akkerbouwbedrijven € 32.000, blijkt uit de resultaten.

Contractaardappelen

“Een extra plus is er voor pootgoedtelers die ook de bovenmaat als pootgoed kunnen verkopen”, weet Arts. Bij de consumptietelers hangen de verdiensten sterk af van de hoeveelheid gecontracteerde aardappelen. “Als dat veel is, zal het resultaat door de lagere kilo-opbrengsten niet meevallen. Wie een groot deel vrij of in de pool heeft, kan profiteren van de goede prijs.”

Lees verder onder de foto.

Erik Arts, ondernemersadviseur bij Countus accountants en adviseurs. - Foto: Ruud Ploeg

Uien in bouwplan

Ondernemers die ook uien in het bouwplan hebben, halen hier volgens Arts doorgaans een goed of heel goed resultaat mee. Dit hangt af van kilo-opbrengsten en het – al dan niet door kwaliteit genoodzaakte – afzetmoment. “De omzet van uien varieert waarschijnlijk tussen de € 6.000 en meer dan € 25.000 per hectare.”

Winterpeen

De teelt van winterpeen geeft over het algemeen ook een plus in het financiële resultaat, ziet Arts. De verschillen zijn nog nooit zo groot geweest als na oogst 2018, denkt hij: van klein verlies tot zeer grote winst. “De kosten voor gewasbescherming zijn duidelijk lager dan gemiddeld door de lage ziektedruk. Daar tegenover staan veel hogere kosten voor brandstof voor het beregenen en eventueel hogere kosten voor beregenen in loonwerk.”