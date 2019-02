Cosun: bietenprijs oogst 2019 wordt nog lager

De bietenprijs voor oogst 2019 wordt nog lager dan die voor oogst 2018.

Cosun betaalde voor oogst 2018 € 35,59 per ton bieten van gemiddelde kwaliteit (17,42% suiker en een winbaarheid van 89,9 punten). Directievoorzitter Albert Markusse van de bietentelerscoöperatie verwacht voor de oogst van 2019 een bietenprijs tussen de € 32,50 en € 35. “2019 wordt nog zwaarder voor Cosun dan 2018.”

Winst Suiker Unie gedrukt

Dat komt omdat Suiker Unie de meeste suiker in het derde en vierde kwartaal verkoopt. Suiker was in die periode vorig jaar erg goedkoop. Die suiker wordt voor een deel in 2019 geleverd en drukt daardoor de winst van Suiker Unie.

Vanwege de lage suikerprijs verandert Cosun ook de systematiek voor de prijs van surplusbieten. Dat zijn de bieten die tot 15% boven de ledenleveringsbewijzen (LLB) worden geleverd. Voor de surplusbieten van oogst 2017 en 2018 rekende Cosun een basisprijs van € 30 per ton bij 17% suiker. Door het iets hogere suikergehalte komt de surplusprijs voor oogst 2018 op € 30,72. Dat is veel te hoog gezien de slechte situatie op de suikermarkt.

Basisprijs voor surplusbieten

Het verschil tussen de prijs voor LLB-bieten en surplusbieten is nog nooit zo klein geweest als bij oogst 2018. Daarom hanteert Cosun vanaf dit jaar een basisprijs voor de surplusbieten van € 20 per ton. Daar komt een markttoeslag bovenop, die afhangt van de suikerprijs.

Overschotbieten

In 2018 is 95% van de 6,6 miljoen ton verwerkte bieten geleverd binnen de LLB’s en 4% als surplusbieten. De rest zijn overschotbieten. De prijs voor de overschotbieten blijft € 15 per ton. Normaal is zo’n 15% van de bieten boven de LLB’s geleverd, maar in 2018 bleven de opbrengsten door droogte steken op gemiddeld 76,0 ton bieten per hectare. Dat was 93,1 ton in 2017.