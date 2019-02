China verlengt heffing op aardappelzetmeel uit EU

China verlengt de importheffingen op aardappelzetmeel uit Europa. Starch Europe betreurt het besluit. Volgens de organisatie van Europese producenten van aardappelzetmeel baseert China zich op onjuiste feiten.

Het Chinese ministerie van handel (Mofcom) publiceerde 19 februari het besluit om de heffingen voor 5 jaar te verlengen. De heffingen bedragen 12,6% tot 56,7% van de invoerwaarde. De heffingen gelden sinds augustus 2006. In 2011 voerde China nog eens extra heffingen in van 7,5% tot 12,4%. Die golden ook voor 5 jaar en zijn in september 2017 voor nog eens 5 jaar verlengd.

Europese subsidies al sinds 2012 van de baan

De Chinese aardappelzetmeelsector vroeg in 2006 aan de overheid de Europese subsidie te onderzoeken. Het ministerie van handel kwam tot de conclusie dat de EU de aardappelzetmeelsector steunt. Om dat concurrentievoordeel ten opzichte van Chinese producenten te compenseren, legde de overheid de importheffingen op.

In 2012 schafte Brussel de subsidie op de productie van aardappelzetmeel af. Ook geeft Brussel al jaren geen exportsubsidie meer op aardappelzetmeel. Starch Europe vindt dan ook dat de Chinese heffingen niet door feiten worden gestaafd. De organisatie vraagt zich af waarom de Chinese aardappelzetmeelindustrie ondanks een substantiële bescherming door importheffingen al meer dan 10 jaar nog steeds zo kwetsbaar is dat het niet bestand is tegen import vanuit Europa.

Aardappelconcern Avebe betreurt het besluit van China om de anti-dumping-heffing met nog eens 5 jaar te verlengen, zegt een woordvoerder. “Dit verandert voor ons echter niets aan de situatie. China is en blijft een interessante afzetmarkt voor Avebe.”