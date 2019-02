CBB: Tiense suikerfabriek blijft buiten schot

De Belgische bietentelersvakbond CBB acht de kans klein dat het areaal moet krimpen door sluiting of inkrimping van de Tiense Suikerraffinaderij.

“Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Tiense Suiker en haar suikerbietenleveranciers buiten schot blijven”, zegt Peter Haegeman, secretaris-generaal van de Confederatie van de Belgische Bietplanters (CBB), tegen het Vlaamse nieuwsmedium Vilt. Hij reageert op plannen van moederbedrijf Südzucker om € 100 miljoen per jaar besparen door 700.000 ton minder suiker te produceren. “De teelt en verwerking van bieten in België worden tot de meest performante van Europa gerekend”, verdedigt hij. “Als de groep Südzucker een fabriekssluiting moet overwegen, dan wordt hun aandacht eerder getrokken door een fabriek met structurele problemen. Die zijn er in de buurlanden, niet bij ons.”

Sector worstelt met overproductie

Bietentelers hebben frustraties over het verdwijnen van het productiequotum en de bijbehorende garantieprijs, weet Haegeman. “De sector worstelt met overproductie die de suikerfabrieken zelf hebben aangejaagd, want ze wilden meer bieten ontvangen. Ze verlengen de campagneduur en benutten de productiecapaciteit optimaal. Zo is de suikerindustrie terechtgekomen in een zeer volatiele aanbodmarkt waarin veel waarde wegvloeit naar de spelers stroomopwaarts in de keten, die kunnen profiteren van een lage suikerprijs.”

Hoop op geruststellend nieuws uit Duitsland

De CBB-topman verwacht dat de markt nieuw evenwicht bereikt als andere suikerfabrikanten de herstructurering bij Südzucker als signaal oppikken en minder gaan produceren voor een hogere suikerprijs. Hoewel hij zich niet meteen zorgen maakt over de toekomst van de bietenteelt, hoopt Peter Haegeman op geruststellend nieuws uit Duitsland. “De huidige situatie zorgt voor onzekerheid rondom de Tiense suikerfabriek, ook bij akkerbouwers die twijfelen aan het uit te zaaien bietenareaal.”