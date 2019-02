Fritesaardappeltelers gaan meer op contract verkopen

Contracttelers van fritesaardappelen gaan een groter deel van hun oogst via vasteprijscontracten verkopen in vergelijking met vorig jaar. Dat is de conclusie van de begin februari gehouden online enquête van Boerderij. Aan de enquête namen 275 telers deel.

Ten opzichte van vorig jaar wil 8% van de telers meer op contract telen. Het overgrote deel van de respondenten (59%), allemaal contracttelers, houdt de hoeveelheid aardappelen die ze komend seizoen op contract telen gelijk. Een derde (33%) van de deelnemers geeft aan minder op vasteprijscontract te gaan telen. ‘Zekerheid’ is motivatie Een jaar geleden, bij een verlaging van de contractprijzen, was 40% van plan van de deelnemers voornemens minder op vasteprijscontract af te sluiten. Vaak wordt ‘zekerheid’ aangegeven als motivatie. Daaronder valt prijszekerheid; telers zijn bang voor lagere vrije marktprijzen komend seizoen, omdat een areaaluitbreiding wordt verwacht. De telers die minder op contract willen telen, voeren daarvoor als argument aan dat ze de prijzen te laag vinden en meer zien in een vrije markt met hogere prijzen. Voldoende pootgoed Ruim driekwart van de telers verwacht voor oogst 2019 voldoende pootgoed te krijgen van de gewenste rassen. Van alle deelnemers verwacht 12% dat ze wel voldoende pootgoed krijgen, maar niet van de voorkeursrassen. 1 op de 10 akkerbouwers gaat ervan uit niet voldoende pootgoed te ontvangen. Geen meerjarencontract Wat betreft meerjarencontracten liggen veel respondenten (86%) op een lijn door geen meerjarencontract af te sluiten. 9% heeft nog een lopend meerjarencontract en/of tekent voor meer hectares bij. Van de respondenten start 5% in 2019 met een meerjarencontract. Tonnencontracten leven nog niet Tonnencontracten leven niet onder Nederlandse telers. Ruim driekwart (77%) van de deelnemers wil geen tonnencontract. Wat betekent dat 23% wel een tonnencontract overweegt. Sommige telers sluiten al jaren tonnencontracten af. Een veel aangegeven reden om niet voor een netto contract te kiezen, zijn de risico’s die het met zich meebrengt en gebrek aan ervaring met deze contractvorm.