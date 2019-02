Bodemprijzen in poolcontracten hoger

Verschillende poolcommissies verhogen de bodemprijs voor poolcontracten voor aardappeloogst 2019. Verder worden nauwelijks aanpassingen doorgevoerd.

“De poolvorm met bodem verhogen we met € 10 per ton”, zegt Pieter Boone, directeur van APF Holland. “We zien een termijnmarkt die hoger begint, dus we kunnen een hogere bodem garanderen. Dat doen we door de gestaffelde bodemprijs te verhogen. Daarin brengen we nog een fractionele verandering aan, waarbij de bodemprijs bij het langere bewaren iets hoger (€ 10 +) uitkomt, vergeleken met het vorig seizoen. De bodemprijs voor Innovators en Lady Anna ligt in week 13 op € 89,80 per ton.”

Ook Schaap Holland en het Duitse aardappelhandelshuis Weuthen verhogen de bodemprijs voor het poolcontract met € 5 per ton. Weuthen biedt zijn Nederlandse telers een poolcontract voor de hoofdoogst aan via bemiddelaar Agrea, waar de bodemprijs met € 5 per ton wordt verhoogd voor oogst 2019. De verhoging van zo’n € 5 per ton voert Schaap Holland ook door. Voor Agria 40/80 mm ligt de bodemprijs van Schaap Holland in leveringsweek 13 op zo’n € 115 per ton; bij 80 mm opwaarts rond € 100. Voor Innovator 40 mm opwaarts ligt de bodemprijs op € 105 per ton (week 13).

Amper wijizigingen in diverse poolcontracten

“Afgezien van enkele maatsorteringsaanpassingen en versoepeling van het kwaliteitssysteem zijn verder weinig veranderingen in de verschillende poolcontracten aangebracht ten opzichte van oogst 2018”, zegt Hans Geling, directeur consumptie- en pootgoedteelt bij Schaap Holland. Eriva en Flevopool/Qpotato hebben geen pool met bodemprijs en voeren geen aanpassingen door.

Nedato werkt met het Flex Systeem en geeft telers de mogelijkheid om een keuze te maken uit 5 verschillende prijsvormingssystemen. Naast de pool zonder voorverkoop zijn dat vaste prijzen, dagprijzen, klikcontracten en de Top en Bodempool. De Top en Bodempool heeft een vaste prijs met een plus/min van € 4 per ton. De vasteprijscomponent beweegt met de vasteprijscontracten van de industrieën mee omhoog. Voor komend seizoen is dat zo’n € 15 per ton in de af-landperiode en € 20 voor aardappelen uit de schuur. “Poolcontracten veranderen niet veel. Wat we wel hebben aangepast, is het klikcontract met een extra mogelijkheid, naast april en mei, om ook in juni vast te klikken”, geeft Nedato-directeur Wim van de Ree aan. “Die optie is toegevoegd op verzoek van enkele telers met langbewaarmogelijkheden.”

Variopool en termijnmarkt Veel handelshuizen en poolbeheerders bieden een grote verscheidenheid aan afzetvormen voor fritesaardappelen aan om zo te voorzien in de behoefte van telers. Naast contract- en dagprijzen kunnen aardappelen worden afgezet via een pool. Zo kunnen telers bij Flevopool / QPotato in de Variopool individueel een percentage van de netto-hectareopbrengst tussen 0% en 35% in de voorverkoop vastleggen.

Veel telers zijn geïnteresseerd in de termijnmarkt, maar maken daar individueel op eigen rekening nagenoeg geen gebruik van. Ook Flevopool handelt voor telers op de termijnmarkt. Om dit mogelijk te maken, leggen telers individueel geld in; minimaal € 5.000 tot maximaal € 25.000. Over de inleg wordt een rente vergoed. Dit alles onder het motto: geld van boeren voor boeren.

Poolcontract voor Franse telers

Bij Aviko Potato veranderen de contractvoorwaarden voor de verschillende poolvormen niet. Wel biedt Aviko Franse telers voor het eerst een poolcontract aan. Dit omdat de verwerker meer aardappelen op contract in Frankrijk wil vastleggen. De 2 jaar geleden opgerichte Aviko-telerscommissie in Frankrijk waakt over de wijze van afhandeling en doet in seizoen 2019-2020 de verkopen aan Aviko Potato. Het gaat in eerste instantie om een pool droog uit de schuur. “Af-landaardappelen worden niet gecontracteerd in Frankrijk, waardoor geen pool af land nodig is”, geeft Dick Zelhorst, directeur van Aviko Potato aan.

Pootgoed via handelshuis verkrijgen

Telers die een contract bij APF Holland afsluiten, mogen eigen pootgoed naar voren brengen, maar als ze dat niet kunnen, verzorgt het aardappelhandelshuis het pootgoed. Boone geeft aan dat de fastfoodrassen Innovator en Zorba slecht te verkrijgen zijn en Agria’s zijn vrij duur aan het worden op de vrije markt. Schaap Holland hanteert dezelfde voorwaarden, waar alle vaste telers Agria’s en Innovator pootgoed kunnen kopen. Er wordt dan wel uitgegaan van een terugleveringsplicht van de consumptieoogst. Als telers bij Aviko een contract afsluiten, ook alleen een poolcontract, dan kunnen ze pootgoed ontvangen.