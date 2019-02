Agrico wil leveringsvoorwaarden opnieuw bekijken

Agrico moet mogelijk de leveringsvoorwaarden voor de telers aanpassen nu de kwaliteit van de aardappelen veel beter kan worden vastgesteld.

De mogelijke aanpassing wordt besproken met de poolcommissie, zei directeur Jan van Hoogen vrijdag bij de opening van het nieuwe kwaliteitscentrum in Emmeloord. “Nu gaan we bij de pootaardappelen uit van het certificaat van de keuringsdienst NAK. Maar doordat we nu zelf beter de interne en externe kwaliteit van de aardappelen kunnen vaststellen, hoeft dat niet altijd te voldoen. Daar moeten we nieuwe afspraken over maken met de poolcommissie.”

Kwaliteitsbeoordelingslijn

Agrico investeerde € 2,3 miljoen in het kwaliteitscentrum. De coöperatie beoordeelt er alle monsters van poot- en consumptieaardappelen om de interne en externe kwaliteit in beeld te brengen. Alle monsters van aardappelen gaan door een machinale kwaliteitsbeoordelingslijn en worden daar geborsteld, gewassen, gewogen en beoordeeld op in- en uitwendige gebreken en op kwaliteitskenmerken. Vervolgens worden de aardappelen 4 tot 8 weken in klimaatcellen bewaard om te kijken of rot optreedt en hoe de vitaliteit, kiemlust en kiemkracht is. Van Hoogen: “Dit gaat veel verder dan de keuring van de NAK. Daarom gaan we met de poolcommissie praten over mogelijke aanpassing van de leveringsvoorwaarden.”

Minder opkomstproblemen

Agrico kan dankzij het kwaliteitscentrum beter inschatten welke bestemmingen de diverse partijen aardappelen moeten krijgen, zegt Van Hoogen: “Ook verwacht ik minder opkomstproblemen bij consumptieaardappelen. Ons Franse dochterbedrijf Desmazières werkt al jarenlang met een uitgebreide kwaliteitsbepaling. Dat leidde tot minder klachten bij afnemers en dat bespaart veel kosten.”