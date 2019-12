VTA: veel vrije gele en rode uien zijn al verkocht

Er zijn al behoorlijk wat vrije uien uit de voorraad verkocht van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA).

Dat blijkt uit de eerste voorraadinventarisatie die in de eerste week van december is gehouden onder de leden.

In absolute tonnen zit er bij VTA-leden 5,3% meer voorraad dan het langjarig gemiddelde. Hiervan is 31% verkocht. Dat komt mede omdat meer rode uien dan andere jaren zijn weggegaan. Andere jaren was zo’n 25% van de voorraad verkocht in de eerste week van december.

Gemiddelde voorraad

Door een goedlopende export zijn al veel uien weggegaan, waardoor een flink gat is geslagen in de bovengemiddelde productie. Maar omdat ook veel uien vanuit niet-traditionele teeltgebieden zijn geëxporteerd, zijn in verhouding minder uien van VTA-leden afgeleverd. De vrije voorraad uien van VTA-leden ligt daardoor op een vergelijkbaar niveau met het langjarig gemiddelde. Zowel van de voorraad gele als van de voorraad rode uien is veel al verkocht.

“Er zijn al veel uien weggegaan. Wat dat betreft kijk ik positief naar het tot dusver verlopen seizoen”, zegt Jaap Monster, lid van de handelscommissie uien van de VTA. “Er zijn nog genoeg uien te exporteren, maar het verleden heeft uitgewezen dat het niet een onmogelijke taak is voor de export.”

Opbrengst ingeschuurde uien 5 ton lager

De opbrengst van de ingeschuurde uien ligt dit seizoen netto rond 54 ton per hectare. Dat is zo’n 5 ton minder dan eerder werd vastgesteld bij proefrooiingen. De verschillen liggen tussen 30 en 80 ton per hectare. Opbrengsten van gele uien lagen gemiddeld op 54,4 ton. Voor rode uien was dat iets lager op 50,7 ton per hectare. En de hecatreopbrengst van plantuien kwam gemiddeld op 57,6 ton uit.

VTA-leden telen minder uien

De areaaluitbreiding van het Centraal Bureau voor de Statistiek staat voor oogst 2019 op 5,9%, waarvan 8,8% stijging in het areaal zaaiuien. Onder de VTA-leden wordt juist een daling van het totale uienareaal waargenomen van 2,5%. Dat is te verklaren omdat de uitbreiding van het landelijke uienareaal voornamelijk plaatsvindt in de niet-traditionele teeltgebieden. En VTA-leden zitten juist in de traditionele teeltgebieden.