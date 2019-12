Tevredenheid over opbrengst GMO-aardappel

Een genetisch gemodificeerde aardappel (GMO) kan dezelfde opbrengst halen als een gangbare aardappel.

Dat blijkt uit veldproeven die dit jaar zijn gedaan door het Britse onderzoeksinstituut The Sainsbury Laboratory (TSL). Het is het eerste jaar dat Sainsbury Laboratory de GMO-aardappelen in de praktijk test. Eerder zijn testen gedaan in kassen.

Maris Piper

De aardappelen zijn van het ras Maris Piper en zijn genetisch veranderd door het inbrengen van soorteigen genen. De cisgene aardappelen hebben drie gestapelde resistentiegenen tegen phytophthora. Ook zijn ze zo aangepast dat geen extra suiker ontstaat bij koude bewaring. Door het lage suikergehalte zijn de aardappelen minder gevoelig voor stootblauw. En ze vormen minder kankerverwekkend acrylamide als de aardappelproducten te heet worden gebakken.

Gevolgen voor opbrengst

De veldproeven zijn uitgevoerd in Norfolk. TSL wilde testen of de genetische verbeteringen gevolgen hadden voor de opbrengst, zegt professor Jonathan Jones. “We hebben planten gevonden die een opbrengst halen vergelijkbaar met de oorspronkelijke Maris Piper, terwijl ze wel alle betere eigenschappen hebben. Ook hebben de knollen veel minder last van rot in de bewaring.”

De veldproeven worden nog twee jaar voortgezet. Dan worden twaalf GMO-variëteiten getest. Jones: “We hebben nu aangetoond dat de technologie werkt. We willen allemaal een duurzamere landbouw. Om dat doel te bereiken, moeten we chemische middelen vervangen door resistentie tegen ziekten en plagen.”