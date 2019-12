Telersbeurs Goes switcht notering van dinsdag naar maandag

De laatste uiennotering in 2019 van telersbeurs Goes is gehouden op maandag 23 december. Normaal gesproken noteert deze beurs op dinsdag. In het nieuwe jaar blijft de maandag als noteringsdag staan.

Goes – De laatste uiennotering in 2019 van telersbeurs Goes is gehouden op maandag 23 december. Normaal gesproken noteert deze beurs op dinsdag. In het nieuwe jaar blijft de maandag als noteringsdag staan. “We gaan op maandag noteren voor alle gewassen, zodat we op één dag kunnen noteren en dat sluit ook beter aan bij PotatoNL”, zegt Watze van der Zee, voorzitter van de beurscommissie telersbeurs Goes.

Woensdag en donderdag geen optie

Voor de telersbeurs in Goes was de woensdag geen optie als noteringsdag, omdat beurs Middenmeer dan noteert. Op vrijdag noteert het Belgische Belgapom voor fritesgeschikte aardappelen, waardoor voor de maandagmiddag is gekozen.

Zowel PotatoNL als de telersbeurs Goes hanteren vanaf 6 januari 2020 de maandag als noteringsdag.