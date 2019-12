Suikerprijs in EU hoogste in ruim een jaar

De suikerprijs in de Europese Unie steeg in september naar gemiddeld € 328 per ton. Dat is de hoogste gemiddelde prijs sinds september 2018.

De hogere suikerprijs is goed nieuws voor de akkerbouwers, omdat dat leidt tot hogere bietenprijzen. De hoogte van de suikerprijs hangt wel af van de regio in de EU. De Commissie constateert dat in regio 2 (de grote suikerproducerende lidstaten in West-Europa, waaronder Nederland) de suiker in september het goedkoopste was met een gemiddelde prijs van € 316. In Midden- en Noord-Europa lag die op € 333.

In de importerende lidstaten in Zuid- en Oost-Europa werd in september gemiddeld € 375 betaald. De rapportage van de Commissie loopt twee maanden achter. Suiker wordt in de importerende lidstaten momenteel verhandeld voor € 450 per ton.

RVO.nl: dal in suikerprijzen voorbij

Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verwacht dat het dal in de suikerprijzen voorbij is. “Het bietenareaal krimpt en de EU produceert minder suiker. Dat duwt de prijs omhoog. De stijging van de bietenprijs wordt wel beperkt door de import. Een groep landen buiten de EU (de EPA/EBA-landen) kunnen onbeperkt suiker exporteren naar de EU zonder importheffing. Als suiker in de EU duurder wordt zonder dat de prijs op de wereldmarkt navenant stijgt, gaat er meer suiker naar de EU. En dan loopt de export vanuit de EU terug.”

Dat is terug te zien in de cijfers van de Commissie. De EU importeerde 1,9 miljoen ton suiker in seizoen 2018-2019, dat 30 september afliep. Dat is 607.000 ton meer dan het seizoen ervoor. De EU verkocht 1,6 miljoen ton suiker op de wereldmarkt. Dat is nog niet de helft van het seizoen ervoor (3,4 miljoen ton).