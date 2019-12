Stabiele prestaties in suikerbietencampagne

In de veertiende week van de bietencampagne bleven suikergehalte (16,3%) en tarrapercentage (13,6%) stabiel.

Dat is te zien in de registraties van verwerker Suiker Unie. De oogst nadert, met nog 6% te gaan, de afronding. Noord- en Zuid-Holland hebben met 10% nog het meest te doen. West-Brabant moet ook nog 9%. In de regio Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland is het een kwestie van het laatste procentje, zo blijkt uit de bietenstatistiek van de suikerindustrie.

Tarrapercentages

Vorig jaar (dat kende een droog najaar) was nog 2% van de oogst over in deze week, maar in 2017 moest nog 8% worden gerooid. In de tarrapercentages is dat ook terug te zien; die waren in 2017 met ruim 15% hoger dan nu en in 2018 met 11,3% juist weer een stuk lager. Volledig verklaarbaar dus.

In week 14 hadden suikerbieten uit teeltregio De Westhoek het hoogste suikergehalte. Als enige gebied werd de 17% aangetikt. Het campagnegemiddelde is nu 16,4% suiker.

De hoeveelheid tarra varieert van 10 tot 22%. Het laagste percentage in de Graafschap/Achterhoek, het hoogste gehalte in Bommelerwaard/Betuwe. Het campagnegemiddelde is 11,2%. De winbaarheid is stabiel met 89,5 punten.