Sporulerend gewas levensgevaarlijk voor doorbreking resistentie

Een flink sporulerend gewas aardappelen is levensgevaarlijk als het gaat om doorbreken van een phytophthora-resistentie die op slechts een hoofdgen berust.

Biologische telers van deze kwetsbare rassen hebben de verantwoordelijkheid om in gevaarlijke periodes hun gewassen intensief te scouten en bij aantasting direct het loof te vernietigen.

Dat zegt Peter Keijzer. Hij is vanuit het Louis Bolk-instituut betrokken bij het project om vanaf 2020 alleen nog maar aardappelrassen in het bio-schap van de supermarkt te hebben liggen die zonder het gebruik van koperchloride tegen phytophthora zijn te telen. Op dinsdag 10 december toonde de Flevolandse Vereniging van BD- en Eko-boeren 24 aardappelrassen die via genetische- of veldresistentie aan het criterium ‘robuust’ voldoen.

100 miljoen sporen per vierkante meter

Keijzer spreekt van een productie van 100 miljoen sporen per vierkante meter besmette aardappelen. “Als dan één op de 100.000 sporen zodanig die de resistentie kan doorbreken, dan zie je hoe groot het gevaar van doorbreking is.” Keijzer vindt stapeling van resistenties belangrijk en roept kwekers daarom op nu rassen te ontwikkelen waarin de resistentie op minimaal twee genen rust.