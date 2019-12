Schaap Holland poolprijs Aromata op € 17,75

Schaap Holland betaalt voor de vroege Aromata consumptiepool een gemiddelde prijs van € 17,75 per 100 kilo.

Schaap Holland betaalt voor de vroege Aromata consumptiepool een gemiddelde prijs van € 17,75 per 100 kilo, in leveringsweek 42, exclusief btw en toeslagen. De poolprijs was vorig oogstjaar € 18,45 (2018) en in 2017 € 11,75 per 100 kilo. De leveringsperiode liep voor oogst 2019 van week 37 tot en met week 48. Voor de vroegste leveringen in week 37 is € 18,75 betaald, en voor de laatste leveringsweken werd € 16,75 uitbetaald.

15 Nederlandse en 15 Duitse telers

De looptijd is afhankelijk van het groeiseizoen. Voor oogst 2018 was de looptijd week 35 tot en met week 44, en 2 seizoenen geleden startte de pool al in week 34.

Schaap Holland werkt met 15 Nederlandse telers en 15 Duitse telers, waarbij een deel van de Duitse telers de Aromata’s onder vliesdoek teelt.

“Dat gedeelte onder vliesdoek willen we uitbreiden om volgend seizoen meer aardappelen eerder te kunnen oogsten,” zegt Hans Geling, directeur bij Schaap Holland. “Het uiteindelijke doel is om een deel van het Duitse areaal naar Nederland te halen. Dit om de regionale teelt in Nederland te promoten, en daarbij scheelt het transportkosten. Aromata is een ras met een hoge ABCDE, G. rostochiensis (Ro1 Ro2,3 Ro4) en G. pallida (Pa2 Pa3) resistentie. Daarom is het ras voor zowel voor consumptie als pootgoedtelers met een aardappelmoeheidbesmetting op een perceel ook nog eens interessant om het land mee op te schonen.”

Aromata’s in de schillerij. De aardappelen worden geschild voor de Foodservice en Retail markt in Nederland. - Foto: Schaap Holland

Vraag en aanbod perfect afgestemd

Schaap Holland heeft de regie van deze teelt zo goed als geheel in handen en werkt nauw samen met de telers. Geling: “We hebben het dan over de behandeling van pootgoed, bemestings- en beregeningsstrategie en ook het moment van loofdoding gaat in een strakke planning waarbij wij de regie voeren. Dat loopt door tot aan de aanvoer. Hierdoor zijn vraag en aanbod perfect op elkaar afgestemd. Daarom kunnen we ook het maximale uit de markt halen en goede prijzen betalen. Dat doen we al 3 jaar zo en telers die met ons werken vinden dat prettig.”

Agria deels vervangen door Aromata

Qua afzet past Aromata goed in de verwerking van het schilbedrijf, export en kleinverpakking. Het aandeel Agria’s is in de zomermaanden kleiner geworden en deels vervangen door Aromata’s. Door areaaluitbreiding van Aromata en hogere opbrengsten is het poolvolume gestegen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde hectareopbrengst voor oogst 2019 van Aromata is 52,25 ton. Voor oogst 2018 was de hectareopbrengst 40 ton per hectare en in 2017 werd gemiddeld 53,5 ton per hectare geoogst.