Probleem met beschikbaarheid bietenrassen

Veel suikerbietenrassen zijn beperkt beschikbaar voor de teelt van 2020.

Dat blijkt nu de zaadbestelling afgelopen dinsdag is geopend, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie.

Vooral in het resistentiesegment bietencysteaaltjes en aanvullende rhizomanieresistentie is het aanbod ontoereikend. Door problemen bij de zaadproductie van het ras BTS 2345 is hiervan niets meer te verkrijgen.

Advies voor rassenkeuze bijgesteld

Noodgedwongen is daarom het advies voor de rassenkeuze voor deze doelgroep bijgesteld. Als in dit segment niets meer beschikbaar is, wordt aanbevolen na te gaan of bietencysteaaltjesresistentie op het betreffende perceel echt nodig is. Suiker Unie adviseert om bij ruime suikerbietenrotaties of geen aantoonbare aaltjesbesmetting te kiezen voor een aanvullend rhizomanieresistent ras zonder aaltjesresistentie. In dit segment zijn voldoende rassen voor handen.