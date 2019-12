PotatoNL verplaatst noteringsdag naar maandag

De landelijke aardappelnotering PotatoNL gaat in het nieuwe jaar op maandag noteren.

Eerder dit jaar werd unaniem met alle vertegenwoordigers (ZLTO, NAO, Vavi en de LNCN) besloten dat PotatoNL van twee keer in de week naar één notering ging.

“We wilden geen binding hebben met een historische beursdag toen we naar één noteringsdag gingen,” zegt Mark Brantjes, voorzitter van PotatoNL. “Toen we naar één dag gingen bleek woensdag toch niet op draagvlak te rekenen van alle partijen, waardoor we nu naar de maandag gaan.” Op 6 januari volgt de volgende notering.

Het uitgangspunt is om een waardige (internationale) notering voor de hele sector te publiceren en de meest toonaangevende aardappelnotering van Noordwest Europa te worden.

Voorzitter stopt in 2020

Mark Brantjes heeft aangegeven dat hij in het nieuwe jaar wil stoppen als voorzitter van PotatoNL. Brantjes: “Het heeft ontzettend veel tijd gekost, ook om PotatoNL in de steigers te zetten. Ik ben wel trots met deze informatievoorziening voor de aardappelsector. Het geeft soms wat moeilijkheden met de belangen die je dient. Je zit met een LNCN-pet op maar ook als voorzitter van LNCN, dat gaf soms frictie. Ik vind dat je bestuurlijk zaken moet kunnen scheiden.” Daarnaast is het ook op het bedrijf moeilijk geweest dit najaar, vult Brantjes aan. Oogstwerk heeft veel tijd en energie gekost.