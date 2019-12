Pootgoedareaal Agrico nog nooit zo groot

Het pootgoedareaal van Agrico bereikte dit jaar een record van 14.500 hectare.

Het areaal consumptieaardappelen groeide naar bijna 2.000 hectare, het grootste areaal in negen jaar. In 2018 had Agrico 14.016 hectare pootgoed en bijna 1.800 hectare consumptieaardappelen.

Ook groei in Frankrijk

Ook in Frankrijk groeit het pootgoedareaal van Agrico verder, zegt directeur Jan van Hoogen. “Daar hadden we dit jaar 4.000 hectare pootaardappelen. De aardappelverwerkende industrie groeit hard in het zuiden van België en in Noord-Frankrijk. Franse telers willen graag Frans pootgoed gebruiken. Daarom laten we dat daar telen.”

Voorbereid op harde brexit

Of het Britse areaal verder groeit, hangt af van wat de brexit gaat brengen. Na de verkiezingsoverwinning van premier Boris Johnson vertrekt het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk uit de EU. Maar over de voorwaarden moet nog uitgebreid worden onderhandeld. Van Hoogen: “We zijn voorbereid op een harde brexit. Dan laten we onze pootaardappelen voor de Britse markt volledig telen door ons Brits dochterbedrijf.”

Minder afzet overzeese gebieden

De afzet van pootaardappelen van oogst 2019 naar de overzeese gebieden loopt wat minder dan vorig seizoen, zegt Van Hoogen. “In Algerije beuren de telers lage prijzen voor consumptieaardappelen. Dan hebben telers minder geld om in pootgoed te investeren en zijn ze eerder geneigd eigen consumptieaardappelen te poten. Ook is er door de vele klasseverlagingen minder klasse E beschikbaar. Landen als Egypte willen alleen klasse E en die is minder beschikbaar. Bovendien is het onrustig in Irak en Libanon. Dat drukt allemaal de overzeese export, zowel in volume als in prijs. De vraag vanuit Zuid-Europa is wel goed. En het pootgoed voor de fritesindustrie raakt weer uitverkocht.”