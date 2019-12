Oogst aardappelen en uien 2019 nog niet voorbij

De oogst van aardappelen en uien is door de natte omstandigheden nog altijd niet klaar in het noorden van het land.

In Noord-Holland zit nog zo’n 200 hectare aardappelen in de grond, schat Paul Hooijman van adviesbureau Delphy. “Echt wel zorgelijk. Op het landelijke is het niet veel, maar voor de individuele teler is het heel ernstig. Het zal je maar gebeuren dat er 20 hectare blijft zitten. Je kunt er niets aan doen, het regende gewoon veel te veel. In de Wieringermeer moet het meeste nog worden gedaan. In Flevoland ook nog een beetje.”

Klaar bij -5

Zolang het niet vriest, is de oogst nog niet verloren. “Het is al wel koud geweest, met veel water. Dus er zal ongetwijfeld rot optreden”, weet Hooijman. “Maar misschien valt er nog wat te redden. Het is een moeilijk verhaal, een uitdaging. Er heerst veel onrust bij deze telers. Als het -5 wordt, is het klaar.”

Ook uien nog vast

Ook uien zitten nog vast in het land, weet Hooijman. Wendy Hilhorst van veredelaar De Groot en Slot bevestigt dat: “In Noord-Holland nog wel zo’n 50 hectare. Ook zijn uienpercelen ondergewerkt.” Met de naar schatting 50 hectare in Flevoland, 75 hectare in Friesland en probleempercelen in Drenthe gaat de oppervlakte product dat nog buiten ligt richting de 200 hectare. “Uien kunnen meer hebben dan aardappelen”, weet Hilhorst. “Denk maar aan biologische uien; die worden rond het vriespunt bewaard. Dus een klein beetje vorst gaat nog wel, als je er dan maar niet aan komt. Dat kan leiden tot beschadiging.”

Uien die lang buiten hebben gelegen, verweren sowieso. Ook is het risico op inwendige problemen groter. De kwaliteit van later geladen partijen is dan ook wisselend.