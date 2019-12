Onkruidtrekker voor uit de hand gelopen onkruid in bio

Nieuw op het gebied van onkruidbestrijding is de ‘Mietenpflegetechnik’ van Klünder uit Landesbergen (D).

Het apparaat werd getoond op de vierde biotechniekdag afgelopen week. Het apparaat bestaat uit een ijzeren balk in driepunt-hefinrichting met daaraan hangend 8 banden die 2 aan 2 tegen elkaar indraaien. Op die manier kan onkruid uitgetrokken worden dat boven het gewas is uitgegroeid. Daarmee vormt het apparaat een noodoplossing voor als het met onkruid uit de hand gelopen is.

Werkbreedte

De JBM Mulcher, die Kramer Trekkers & Landbouwwerktuigen uit Burgerbrug importeert, is doorontwikkeld. De messen zijn dusdanig aangepast dat groenbemesters oppervlakkig – tot 2 à 3 centimeter diepte – intensief met de grond vermengd worden, zodat ze snel verteren. De werkbreedte varieert van 1,5 tot 3,0 meter, de kosten liggen tussen € 14.000 en € 22.000. De machine vraagt bij een werkbreedte van 1,5 meter een trekker van 75 tot 100 pk en bij 3 meter 120 tot 150 pk.

De ‘Mietenpflegetechnik’ van Klünder. - Foto: Stan Verstegen

Ook belangstelling vanuit Duitsland

De vierde biotechniekdag bij Hagranop in Tollebeek trok opnieuw veel belangstelling. De door Delphy georganiseerde dag voorziet kennelijk in een behoefte om op een relatief kleine oppervlakte snel inzicht te krijgen in de stand van zaken rond met name mechanische onkruidbestrijding. Daarnaast is de dag zeker een trefpunt voor de biologische sector, en niet alleen vanuit Nederland, want ook Duitsers weten inmiddels de weg naar Tollebeek te vinden.