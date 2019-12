Nog veel bieten te rooien, maar oogst ligt stil

Nog 11% van de suikerbieten moet worden gerooid in Nederland.

Dat blijkt uit de registraties van Suiker Unie. Dat is meer dan in voorgaande jaren en komt door de natte herfst.

De neerslag vanaf eind vorige week heeft het werk weer stilgelegd, schrijft de agrarische dienst van de suikerverwerker. “Met de huidige weersvooruitzichten ziet het er niet naar uit dat we op korte termijn de laatste bieten zullen rooien.”

Overal in het land staan nog bieten in het veld. Vooral in het Oosten moet nog erg veel gebeuren.

Suikergehalte liep iets terug

Het suikergehalte van de geleverde bieten liep vorige week weer iets terug en kwam op 16,3%. Het suikerpercentage varieert van 14,7% in bieten uit de regio Salland/Twente tot 17,3% in Texelse bieten. Het campagnegemiddelde zit op 16,4%. Vooral uit gebieden waar droogte en later bladschimmelaantasting door cercospora is opgetreden, vallen de suikergehaltes erg tegen.

Monstername bij de bietencampagne. - Foto: Roel Dijkstra

Tarrapercentage stabiel hoog

Het tarrapercentage is met 13,6% stabiel hoog, met een grote variatie: van 9,1% in Achterhoekse partijen bieten tot 19,1% in bieten uit Utrecht-Oost/Veluwe. Het gemiddelde van de campagne is nu 11,7%.

De winbaarheid is in de dertiende campagneweek – vorige week – gezakt maar 89,4 punten. Het gemiddelde is 89,6 punten.