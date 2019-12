Nog 1 à 2% aardappelen in de grond

Er zitten in Nederland niet zo heel veel aardappelen meer in de grond. Dat zegt Jan Bakker van commodity broker De Vries & Westermann. Hij schat het areaal dat is blijven zitten landelijk op 1 tot maximaal 2%.

Bakker zegt dat de schatting een beetje nattevingerwerk is, omdat exacte arealen lastig te bepalen zijn. Vaak gaat het om hoekjes en kopakkers die zijn blijven zitten.

Bert Timmermans, bestuurslid bij VTA, denkt ook dat landelijk nog zo’n 1,5% van de aardappelen niet gerooid is. De laatste rooivoortgangsrapportage van aardappelverwerker Aviko Potato, in de derde week van november, meldde dat landelijk 98% is gerooid. Daar is in de weken daarna hooguit een half procentje bijgekomen.

Vooral op grote arealen zijn aardappelen achtergebleven

Volgens Timmermans hebben de meeste telers gered wat te redden viel. Dus natte gaten en slechte kopakkers laten zitten en waar het wel net ging, iets ondieper gerooid. Timmermans weet dat vooral in Noord-Holland, Flevoland, rondom Zwolle en in Groningen en Friesland aardappelen zijn blijven zitten. In veel gevallen betreft het telers met een verhoudingsgewijs groot aardappelareaal. De rooicapaciteit liep door de nattigheid flink terug, waardoor het hen niet lukte binnen het aantal beschikbare rooidagen hun complete areaal te rooien.