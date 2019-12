NAV roept op een erfemissiescan uit te voeren

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) roept in haar ledenblad telers op een erfemissiescan Gewasbescherming uit te voeren.

In het Actieplan Plantgezondheid heeft de akkerbouwsector als doelstelling gedefinieerd dat in 2020 90% van de akkerbouwers de erfemissiescan heeft uitgevoerd. Tot nu toe is het gebruik van de scan daar ver onder blijven steken, aldus de vakbond.

Toolboxteam Water

Met de Erfemissiescan Gewasbescherming, ontwikkeld door het Toolboxteam Water, kunnen telers eenvoudig in kaart brengen waar er gewasbeschermingsmiddelen weglekken op het eigen bedrijf en hoe dat kan worden voorkomen.