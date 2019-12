Lowbudget-bietenteelt in 2019 rendabel

Afgelopen seizoen leverde een bietenteelt met slachtkuikenmest als basisbemesting, aangevuld met een startbemesting met kunstmest en zonder bladziektebestrijding, het hoogste saldo: zo’n 3% meer dan de gangbare praktijk.

Dat blijkt uit een onderzoek van Delphy. De onderzoeksorganisatie heeft in 2019 een zogenaamde lowbudget-bietenteelt in onderzoek gelegd.

Bladvoeding

In de proef in Flevoland is de gangbare praktijk met inzet van kunstmest en bladziektebestrijding vergeleken met andere strategieën. Gekeken is naar verschillende hoeveelheden slachtkuikenmest, wel of geen startgift kunstmest en wel of geen bladziektebestrijding. Ook is gekeken naar bladvoeding als alternatief voor chemische bladziektebestrijding.

Slachtkuikenmest ‘biedt perspectief’

Het gebruik van slachtkuikenmest in plaats van kunstmest biedt volgens Delphy zeker perspectief. Dit jaar blijkt ook dat bladziektebestrijding ondanks inzet op cruciale momenten niet terugverdiend wordt. Ook bladvoeding als alternatief laat in de proef geen meerwaarde zien.

Delphy tekent bij de resultaten aan dat deze gebaseerd zijn op één jaar onderzoek op één locatie en daarom indicatief zijn. Het onderzoek wordt komend jaar voortgezet.