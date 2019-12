Honderden bietentelers voldoen niet aan leverplicht

Honderden bietentelers kunnen dit jaar niet voldoen aan de leveringsplicht. Het gros van deze telers huist in Oost-Nederland. Dat vertelde Pieter Brooijmans op de telersvergadering in Toldijk (Gld.).

Om hoeveel telers het exact gaat, kan Suiker Unie nog niet zeggen omdat de campagne nog niet is afgerond. Of het er uiteindelijk 200 worden of 800, is dus onduidelijk. Er zijn namelijk veel telers die net wel of net niet aan de leverplicht kunnen voldoen.

Niet alle bieten zijn gerooid en afgeleverd. Suikergehaltes vallen vaak tegen. Veel bieten gingen na een periode van ‘slaap’ in september opnieuw nieuw blad vormen en groeien, wat ten koste ging van het suikergehalte.

Na campagne moet teler zelf ontheffing aanvragen

Omdat de campagne nog loopt en niet alle bieten zijn afgeleverd, heeft Suiker Unie de datum waarop telers ontheffing van de leverplicht moet aanvragen, uitgesteld van 31 december naar 25 januari, na afloop van de campagne. Telers hebben dan duidelijkheid of ze voldoende bieten hebben geleverd en of ontheffing aangevraagd moet worden.

Vorig jaar hanteerde Suiker Unie een collectieve ontheffing, dit jaar moet elke teler zelf ontheffing aanvragen. De leverplicht seizoen 2019-’20 bedraagt 80,75% van ledenleveringsbewijzen (LLB’s).

Bij te klein areaal aan bieten kan boete volgen

Telers moeten in de ontheffing motiveren waarom ze niet aan de leverplicht kunnen voldoen, vertelt Brooijmans. Suiker Unie gaat hier coulant mee om, vooral als telers voldoende areaal hebben ingezaaid om in een normaal jaar aan de LLB-toewijzing te kunnen voldoen. Anders is het als telers bewust te weinig bieten voor hun LLB’s hebben ingezaaid. Hiervoor kijkt Suiker Unie naar de gemiddelde bietenopbrengst van de afgelopen vijf jaar, waarbij het beste en slechtste jaar worden geschrapt, maal het areaal. Er kan een boete volgen.

Vorig jaar kregen zo’n twintig telers een boete omdat ze te weinig bieten voor hun LLB’s hadden ingezaaid en erop gokten elders bieten te kunnen bijkopen. Dit is niet volgens de regels.